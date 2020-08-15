16-летняя Гауфф вышла в полуфинал Лексингтона, проигрывая Жабер со счётом 4:6, 2:4

Американская теннисистка Кори Гауфф одержала очередную победу на турнире категории International в Лексингтоне (США). В волевом стиле она обыграла в четвертьфинальном матче представительницу Туниса Онс Жабер — 4:6, 6:4, 6:1. 16-летняя американка уступала по ходу матча со счётом 4:6, 2:4, однако с этого момента сумела выиграть 10 геймов, проиграв лишь в одном.
Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Гауфф 3 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
В 1/2 финала турнира Кори сыграет с соотечественницей Дженнифер Брэйди. Соревнования в Лексингтоне проходят с 10 по 16 августа, их общий призовой фонд составляет $ 202 тыс.
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