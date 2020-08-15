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16-летняя Гауфф вышла в полуфинал Лексингтона, проигрывая Жабер со счётом 4:6, 2:4

16-летняя Гауфф вышла в полуфинал Лексингтона, проигрывая Жабер со счётом 4:6, 2:4
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Кори Гауфф одержала очередную победу на турнире категории International в Лексингтоне (США). В волевом стиле она обыграла в четвертьфинальном матче представительницу Туниса Онс Жабер — 4:6, 6:4, 6:1. 16-летняя американка уступала по ходу матча со счётом 4:6, 2:4, однако с этого момента сумела выиграть 10 геймов, проиграв лишь в одном.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Гауфф 3 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 1/2 финала турнира Кори сыграет с соотечественницей Дженнифер Брэйди. Соревнования в Лексингтоне проходят с 10 по 16 августа, их общий призовой фонд составляет $ 202 тыс.

Лексингтон. 1/4 финала
15 августа 2020, суббота. 00:50 МСК
Онс Жабер
39
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
4 		6 6
         
Кори Гауфф
53
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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