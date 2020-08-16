Карен Хачанов прибыл в Нью-Йорк, где сыграет на Western & Southern Open и US Open

Третья ракетка России Карен Хачанов приземлился в Нью-Йорке (США), где в ближайшие недели пройдёт «Мастерс» Western & Southern Open и Открытый чемпионат США. О прибытии в один из крупнейших городов в Америкаке уроженец Москвы сообщил в «Твиттере».



О намерении Карена выступить на обоих турнирах стало известно несколько дней назад — об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, «Мастерс» Western & Southern Open в этом году пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Такое решение было принято американской ассоциацией тенниса (USTA) в соответствии с мерами безопасности. Соревнования, действующим чемпионом которых является россиянин Даниил Медведев, пройдут с 22 по 28 августа. Сразу же вслед за ними на тех же нью-йоркских кортах пройдёт US Open.