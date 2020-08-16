Симона Халеп отреагировала на выход в финал турнира в Праге

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала выход в финал турнира в Праге. В полуфинале румынка обыграла соотечественницу, Ирину Бегу. Теперь в финале Халеп встретится с француженкой Элисе Мертенс.
«Не играла в свой лучший теннис, но и она была сильно уставшей. Рада, что вышла в финал, в восторге, что могу выиграть турнир. С Ириной всегда сложно играть, она великолепная теннисистка.
Постараюсь восстановиться до финала. И здорово, что вновь сыграю в финале турнира. Уверена, смогу провести хороший матч с Мертенс, хоть она и является очень сильной соперницей. Стараюсь побороться до конца и никогда не сдаюсь», — цитирует Халеп WTA.
Действующей чемпионкой турнира в Праге является представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая отказалась от защиты титула и выступает на этой неделе в Лексингтоне (США).
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