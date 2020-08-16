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Брэйди обыграла Тайхман и стала победительницей турнира в Лексингтоне

Брэйди обыграла Тайхман и стала победительницей турнира в Лексингтоне
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман со счётом 6:3, 6:4 в финальном матче турнира в Лексингтоне (США).

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. На счету Брэйди 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Тайхман 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 4.

В полуфинале Брэйди обыграла соотечественницу, 16-летнюю Коко Гауфф (6:2, 6:4), а Тайхман победила американку Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:2.

Тайхман, выиграв в прошлом году турнир WTA в Праге, отказалась поехать на соревнования. Вместо этого она предпочла выступить в Лексингтоне. Победительницей турнира в Праге стала румынка Симона Халеп.

Лексингтон. Финал
16 августа 2020, воскресенье. 18:10 МСК
Хиль Белен Тайхман
63
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Дженнифер Брэйди
49
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
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