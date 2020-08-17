Первая ракетка мира в парном разряде снялась с US Open

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй приняла решение отказаться от участия в Открытом чемпионате США из-за травмы голеностопа, сообщает The China Post. Спортсменка рассказала, что из-за повреждения уже несколько месяцев не может полноценно тренироваться.
Се Шувэй призналась, что надеется полностью восстановиться к Открытом чемпионату Франции, который пройдёт с 20 сентября по 4 октября. Старт US Open запланирован на 31 августа.
Се Шувэй является первой ракеткой мира в парном разряде. В одиночном рейтинге она поднималась до 23-й строчки, а в настоящий момент занимает 56-ю позицию. Её лучшим результатом на US Open был выход в полуфинал парных соревнований в 2012 году.
Ранее стало известно, что на турнир «Большого шлема» в Нью-Йорк не поедут также действующая чемпионка Бьянка Андрееску и первая ракетка мира Эшли Барти.
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