Касаткина прилетела на US Open и выложила новую фотографию

Российская теннисистка Дарья Касаткина прилетела в Нью-Йорк, где она примет участие в US Open. Россиянка опубликовала новую запись в своём «инстаграме». На фото спортсменка пьёт чай мате.

«Мате помогает оставаться в номере, ведь напиток можно пить без остановки целый день. Также он помогает повысить выносливость (так говорят)», — написала Касаткина в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» россиянки.

Сегодня, 17 августа, стало известно о снятии с мэйджора второй ракетки мира Симоны Халеп. Ранее от участия в соревнованиях отказались Эшли Барти (Австралия, 1), Элина Свитолина (Украина, 5), Бьянка Андрееску (Канада, 6), Кики Бертенс (Нидерланды, 7) и Белинда Бенчич (Швейцария, 8).

Из топ-10 рейтинга WTA на турнире помимо Уильямс-младшей сыграют Каролина Плишкова (Чехия, 3), Софья Кенин (США, 4) и Наоми Осака (Япония, 10). Белоруска Арина Соболенко, уже прилетевшая в США, на мэйджоре будет как минимум пятой сеяной.

Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября.