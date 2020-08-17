Серена Уильямс получит минимум третий номер посева на US Open, Соболенко — минимум пятый

Американка Серена Уильямс получит высокий номер посева на Открытом чемпионате США. Будучи девятой ракеткой мира, после снятия шести теннисисток из топ-10 рейтинга, 38-летняя Уильямс будет как минимум третьей сеяной.
Сегодня стало известно о снятии с мэйджора второй ракетки мира Симоны Халеп. Ранее от участия в соревнованиях отказались Эшли Барти (Австралия, 1), Элина Свитолина (Украина, 5), Бьянка Андрееску (Канада, 6), Кики Бертенс (Нидерланды, 7) и Белинда Бенчич (Швейцария, 8).
Из топ-10 рейтинга WTA yа турнире помимо Уильямс-младшей сыграют Каролина Плишкова (Чехия, 3), Софья Кенин (США, 4) и Наоми Осака (Япония, 10). Белоруска Арина Соболенко, уже прилетевшая в США, на мэйджоре будет как минимум пятой сеяной.
Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября.
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