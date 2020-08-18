К US Open-2020 выпущена коллекция, вдохновлённая стилем Андре Агасси

Компания Nike к Открытому чемпионату США 2020 года выпустила специальную коллекцию, вдохновлённую стилем восьмикратного чемпиона турниров «Большого шлема» американца Андре Агасси.

Фото доступны в «твиттере» Tennis Connected.

«Возвращение исторической коллекции 30-летней давности было вдохновляющим, сложным и действительно забавным. Мы знаем, что вещи 30-летней давности до сих пор пользуются популярностью. В изготовлении каждой вещи мы сделали всё, чтобы не жертвовать эстетикой и ностальгией, и при этом не ставить под угрозу игру», — цитирует директора по дизайну NikeCourt Эбби Суонкатт Tennis Connected.

Старт Открытого чемпионата США запланирован на 31 августа. Действующие обладатели титулов испанец Рафаэль Надаль и канадка Бьянка Андрееску участие в турнире не примут.