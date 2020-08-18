Участникам US Open разрешили наносить на одежду лозунги о социальной справедливости

Ассоциация тенниса США сообщила, что на время US Open 2020 откажется от одного из правил Кодекса поведения на турнирах «Большого шлема», чтобы разрешить игрокам «выражать свою позицию и поддержку по вопросам социальной справедливости».
Игрокам разрешат носить эмблемы, логотипы, символы или письменные обозначения, чтобы поддержать акции, которым они симпатизируют. Эмблемы и обозначения можно будет демонстрировать во время предматчевых интервью и при выходе на корт. Во время матчей их можно носить только в том случае, если они соответствуют определённым критериям размеров. В частности, игроки смогут открыто поддержать движение Black Lives Matter.
«В эти беспрецедентные времена спортсменам будет предоставлена возможность выражать свои убеждения на корте. И хотя движение Black Lives Matter является лишь искрой для этого, USTA твёрдо убеждена, что обеспечение свободы слова для одной конкретной цели социальной справедливости — это вовсе не свобода слова. Поэтому USTA разрешает спортсменам на Открытом чемпионате США 2020 года выразить свою позицию и поддержку по различным вопросам социальной справедливости», — говорится в заявлении USTA, приведённом на сайте Open Court.
- 18 августа 2020
-
15:02
-
14:41
-
13:37
-
12:51
-
11:56
-
10:58
-
09:32
-
09:14
-
09:04
- 17 августа 2020
-
23:58
-
22:46
-
21:14
-
19:28
-
18:19
-
18:10
-
17:00
-
17:00
-
16:05
-
15:18
-
14:51
-
12:57
-
11:59
-
10:43
-
10:30
-
09:05
-
09:00
-
02:01
-
00:39
- 16 августа 2020
-
23:10
-
21:58
-
21:12
-
20:42
-
19:55
-
18:23
-
18:12