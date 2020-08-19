Бывший тренер Шараповой назвал главных претендентов на победу на US Open

Риккардо Пьятти, бывший тренер россиянки Марии Шараповой, поделился ожиданиями от US Open 2020 года. Пьятти является наставником итальянского теннисиста Янника Синнера.

«По моему мнению, Джокович и Тим – главные кандидаты на победу на US Open. Эти же игроки вышли в финал Australian Open в нынешнем сезоне. Мне кажется, что они используют «Мастерс» как подготовительный турнир. Тим заметно прибавил в период пандемии, он много тренировался, сейчас находится в отличной форме. Поэтому я считаю, что их выход в финал наиболее вероятен.

В отсутствие Надаля и Федерера необходимо посмотреть и на других игроков. US Open – это очень долгий и изматывающий турнир. Погодные условия, продолжительность турнира и сложность матчей могут оказать влияние, но у Джоковича и Тима достаточно опыта, чтобы справиться в различных ситуациях. И я говорю не только о матчах, но и обо всём, что может произойти за пределами корта. Ты можешь выиграть матч, победив в очень жаркий день со счётом 7:5 в пятом сете, и тебе нужно восстановиться в то время, как твой следующий соперник мог пройти дальше на отказе и остаться свежим. Такие люди, как Ноле и Доминик, гораздо лучше других справляются с этими трудностями.

За ними следуют Медведев, Циципас, Берреттини. Как только началась пандемия, Медведев арендовал виллу с теннисным кортом и начал тренироваться как сумасшедший. Тогда никто не знал, как долго пандемия продлится. Циципас определённо относится к числу претендентов. Маттео Берреттини также может выступить успешно, потому что у него есть опыт выхода в полуфинал в прошлом году. Он знает, что нужно делать, чтобы там хорошо выступить», — цитирует Пьятти Supertennis.

US Open стартует 31 августа.