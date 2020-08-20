Дарья Касаткина и ещё семь россиянок сыграют в квалификации турнира в Цинциннати

Сразу несколько российских теннисисток примут участие в квалификации турнира в Цинциннати. В этом году турнир, который традиционно проходит в Цинциннати, будет проводиться в Нью-Йорке.

В квалификации свой путь на турнире начнут Маргарита Гаспарян, Анна Блинкова, Людмила Самсонова, Варвара Грачёва, Дарья Касаткина, Виталия Дьяченко, Вера Звонарёва и Анна Калинская.

Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа. Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение нескольких месяцев в Европе и США проходили только выставочные турниры.

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