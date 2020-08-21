Марат Сафин: я не верил в себя, считал себя слабее других

Бывший российский теннисист Марат Сафин рассказал, как воспринял момент, когда поднялся на первую строчку рейтинга ATP. Впервые он возглавил рейтинг 20 ноября 2000 года.

«Для меня было очень странно стать первой ракеткой мира и быть ею. Я не был готов к этому, потому что ещё несколькими месяцами ранее не мог и представить, что у меня будет шанс стать первым в мире. Тогда я был в топ-50 и играл очень плохо. Я себя недооценивал. Я не верил в себя и считал себя слабее других, это просто невероятно. Теперь я лучше понимаю теннис», — цитирует Сафина официальный сайт тура.

Сафин — победитель 17 турниров (из них 15 — в одиночном разряде), в том числе US Open 2000, Australian Open 2005, и двукратный обладатель Кубка Дэвиса. Профессиональную карьеру он закончил в 2009 году. В 2016 году Сафин был введён в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США). Он стал первым россиянином, включённым в Зал славы.

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