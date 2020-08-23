Маррей — о победе над Тиафо: мог бы сыграть и лучше

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче первого круга «Мастерса» в Нью-Йорке. Британец победил со счётом 7:6, 3:6, 6:1.

«По-моему, я неплохо двигался. Наверное, доволен этим больше всего, ведь перед матчем у меня были большие сомнения. В то же время играть мог бы и лучше. В конце у меня начало что-то получаться, но я точно могу прибавить», — цитирует Маррея Tennis Majors.

Соперником Маррея во втором круге турнира станет немец Александр Зверев. Британец заявил, что предстоящий матч станет для него хорошей проверкой. Маррей назвал соперника одним из лучших игроков в мире.

Турнир серии «Мастерс» был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк.