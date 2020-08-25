Кудерметова, выбившая первую сеяную на турнире в Цинциннати, не сумела выйти в 1/4 финала

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на «Мастерсе» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса. В матче третьего круга Кудерметова в двух сетах уступила бельгийке Элисе Мертенс со счётом 2:6, 3:6.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Кудерметова выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Её соперница четырежды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Кудерметова победила чешку Каролину Плишкову, которая была посеяна под первым номером на турнире.
Мертенс в четвертьфинале сыграет с победителем матча Джессика Пегула (США) – Арина Соболенко (Беларусь).
Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем
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