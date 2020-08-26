Мария Саккари рассказала, как ей удалось победить Серену Уильямс в Нью-Йорке

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу в матче с американкой Сереной Уильямс в третьем круге турнира в Нью-Йорке со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:1.
«Я до сих пор не осознала, чего смогла добиться. Ощущения очень приятные, потому что Серена была ролевой моделью для меня в детстве. Её достижения огромны. Так что я очень рада.
В начале матча я чувствовала себя не лучшим образом. На протяжении полутора сетов я не чувствовала свои удары. В некоторых розыгрышах я действовала хорошо, но понимала, что в целом красоты в игре не будет. Я горжусь собой, что смогла справиться благодаря своего менталитету и бойцовскому духу.
Думаю, ключевой стала победа во втором сете. Но поворотным моментом для меня также стал гейм на своей подаче на старте третьей партии. Тот гейм придал мне уверенности", — цитирует Саккари официальный сайт тура.
Следующей соперницей Марии будет британка Йоханна Конта.
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