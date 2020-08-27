Наоми Осака отказалась играть в полуфинале турнира в Цинциннати из-за насилия полицейских

Японская теннисистка Наоми Осака приняла решение сняться с полуфинала турнира в Нью-Йорке в знак протеста против расизма.

«Здравствуйте, как многие из вас знают, на завтра был запланирован мой полуфинальный матч. Однако помимо спортивной составляющей я чернокожая женщина. И, как темнокожая женщина, я чувствую, что есть что-то гораздо более важное на данный момент, что требует немедленного решения, а не смотреть на то, как я играю в теннис. Меня тошнит, когда я смотрю на геноцид темнокожих людей от полиции. Я уже устала от этого», — написала Осака в своём «твиттере».

В полуфинале турнира Осака должна была сыграть с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

В США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских города Кеноша несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.