Звонарёва и Кудерметова узнали соперниц в парном разряде US Open

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США в женском парном разряде. Первый номер посева получили Тимя Бабош из Венгрии и француженка Кристина Младенович. Вторыми сеяными стали бельгийка Элисе Мертенс и Арина Соболенко из Беларуси.

Россия в этом разряде будет представлена двумя парами и двумя теннисистка, выступающими в интернациональных дуэтах. В первом круге россиянки Натела Дзаламидзе и Ирина Хромачёва сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и американкой Элисон Риске. Анна Блинкова и Вероника Кудерметова встретятся с японками Нао Хибино и Макото Ниномия.

Оксана Калашникова из Грузии вместе с россиянкой Аллой Кудрявцевой сыграет против американского дуэта Дженнифер Брэйди/Кэролайн Доулхайд. Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд встретится с Алексой Гуарачи из чили и американкой Дезире Кравчук.