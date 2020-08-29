Звонарёва и Кудерметова узнали соперниц в парном разряде US Open

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США в женском парном разряде. Первый номер посева получили Тимя Бабош из Венгрии и француженка Кристина Младенович. Вторыми сеяными стали бельгийка Элисе Мертенс и Арина Соболенко из Беларуси.
Россия в этом разряде будет представлена двумя парами и двумя теннисистка, выступающими в интернациональных дуэтах. В первом круге россиянки Натела Дзаламидзе и Ирина Хромачёва сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и американкой Элисон Риске. Анна Блинкова и Вероника Кудерметова встретятся с японками Нао Хибино и Макото Ниномия.
Оксана Калашникова из Грузии вместе с россиянкой Аллой Кудрявцевой сыграет против американского дуэта Дженнифер Брэйди/Кэролайн Доулхайд. Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд встретится с Алексой Гуарачи из чили и американкой Дезире Кравчук.
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