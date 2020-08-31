Варвара Грачёва с победы стартовала на первом в её карьере US Open

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В стартовом матче Грачёва нанесла поражение испанке Пауле Бадосе со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Грачёва дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Бадоса подала 8 эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Для 20-летней Грачёвой это первый US Open в карьере.

За выход в третий круг турнира «Большого шлема» Грачёва сыграет с 30-й сеяной, француженкой Кристиной Младенович, которая в матче первого круга одолела американку Хейли Баптист, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:5, 6:2.

Также свои стартовые матчи выиграли немка Анжелика Кербер (17) и чешка Маркета Вондроушова (12).