Варвара Грачёва с победы стартовала на первом в её карьере US Open

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В стартовом матче Грачёва нанесла поражение испанке Пауле Бадосе со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Грачёва дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Бадоса подала 8 эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.
Для 20-летней Грачёвой это первый US Open в карьере.
За выход в третий круг турнира «Большого шлема» Грачёва сыграет с 30-й сеяной, француженкой Кристиной Младенович, которая в матче первого круга одолела американку Хейли Баптист, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:5, 6:2.
Также свои стартовые матчи выиграли немка Анжелика Кербер (17) и чешка Маркета Вондроушова (12).
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