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Варвара Грачёва с победы стартовала на первом в её карьере US Open

Варвара Грачёва с победы стартовала на первом в её карьере US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В стартовом матче Грачёва нанесла поражение испанке Пауле Бадосе со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Грачёва дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Бадоса подала 8 эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Для 20-летней Грачёвой это первый US Open в карьере.

За выход в третий круг турнира «Большого шлема» Грачёва сыграет с 30-й сеяной, француженкой Кристиной Младенович, которая в матче первого круга одолела американку Хейли Баптист, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:5, 6:2.

Также свои стартовые матчи выиграли немка Анжелика Кербер (17) и чешка Маркета Вондроушова (12).

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2020, понедельник. 18:10 МСК
Варвара Грачёва
102
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Паула Бадоса
94
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2020, понедельник. 18:10 МСК
Кристина Младенович
44
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Хейли Баптист
236
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2020, понедельник. 18:10 МСК
Анжелика Кербер
23
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Айла Томлянович
59
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2020, понедельник. 18:05 МСК
Маркета Вондроушова
19
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
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