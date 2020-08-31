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Кристина Младенович: могу играть, но всё остальное мне запрещено

Кристина Младенович: могу играть, но всё остальное мне запрещено
Теннис / US Open 2020 0

Французская теннисистка Кристина Младенович рассказала о правилах для теннисистов, контактировавших с её соотечественником Бенуа Пэром, заразившимся коронавирусом. Все они, как и Кристина, подписали новый протокол ограничений, предоставленный организаторами.

«Я допущена до соревнований, могу играть, однако всё остальное мне запрещено: нельзя заниматься фитнесом и любыми другими активностями внутри «пузыря». Мне запретили буквально всё.

Сейчас всё время провожу с братом. Будто попала в «пузырь» в «пузыре», — приводит слова Младенович журналист Рави Убха на своей странице в «Твиттере».

В матче первого круга US Open Младенович одолела американку Хейли Баптист, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:5, 6:2. За выход в третий круг Кристина сыграет с россиянкой Варварой Грачёвой.

Пэр, заразившийся коронавирусом, контактировал с Медведевым и Младенович
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