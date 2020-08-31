132-я ракетка мира украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с Открытого чемпионата США. В первом круге Цуренко должна была сегодня, 31 августа, встретиться с американкой Мэдисон Бренгл.

Однако произошла замена. В сетке на официальном сайте соревнований вместо Цуренко соперницей Бренгл указана Арина Родионова из Австралии, которая попала в основу из альтернативного списка.



В середине августа Цуренко досрочно завершила борьбу на турнире в Праге. Тогда украинка объяснила снятие беспокоящей её травмой — проблемами с левым ребром.

Напомним, из-за пандемии коронавируса US Open — только второй турнир «Большого шлема» в 2020 году. Он проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, включая обустройство так называемого закрытого «пузыря». Квалификационных матчей на турнире не было.

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