132-я ракетка мира украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с Открытого чемпионата США. В первом круге Цуренко должна была сегодня, 31 августа, встретиться с американкой Мэдисон Бренгл.
Однако произошла замена. В сетке на официальном сайте соревнований вместо Цуренко соперницей Бренгл указана Арина Родионова из Австралии, которая попала в основу из альтернативного списка.
В середине августа Цуренко досрочно завершила борьбу на турнире в Праге. Тогда украинка объяснила снятие беспокоящей её травмой — проблемами с левым ребром.
Напомним, из-за пандемии коронавируса US Open — только второй турнир «Большого шлема» в 2020 году. Он проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, включая обустройство так называемого закрытого «пузыря». Квалификационных матчей на турнире не было.
Долгожданный и непредсказуемый. 10 причин следить за US Open-2020
- 31 августа 2020
-
23:46
-
23:33
-
23:03
-
22:31
-
22:15
-
21:55
-
20:53
-
20:31Андрей Чесноков назвал фаворитов US Open Эксклюзив
-
20:17
-
19:59
-
18:01
-
16:11
-
15:34
-
15:12
-
14:42
-
12:33
-
12:15
-
11:31
-
10:44
-
10:25
-
09:57
-
09:23
-
08:40
-
08:28
-
00:48
-
00:33
-
00:00
- 30 августа 2020
-
23:13
-
22:22
-
20:46
-
19:38
-
16:58
-
16:58
-
16:01
-
15:43