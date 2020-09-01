«С днём рождения, мой супергерой». Свитолина поздравила Монфиса

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила с днём рождения своего бойфренда француза Гаэля Монфиса. Сегодня, 1 сентября, ему исполняется 34 года. Уроженка Одессы опубликовала несколько фото и видео возлюбленного. Одно из совместных фото было выполнено в стиле мультсериала «Симпсоны».

«С днём рождения, мой супергерой. Новое приключение каждый день. Спасибо за то, что каждый день делишься своей любовью, огромной страстью и бесконечной энергией. Пройдя все трудности, взлёты и падения, я бы не хотела быть здесь ни с кем, кроме тебя, Гаэль Монфис», — написала Свитолина.

Пост доступен в «инстаграме» Элины Свитолиной

Свитолина, и Монфис отказались от участия в Открытом чемпионате США — теннисисты остались в Европе, где готовятся к грунтовой части сезона.