Шаповалов: благодаря Южному я стал более умным игроком

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о работе с бывшей восьмой ракеткой мира россиянином Михаилом Южным.

«Миша определённо был одним из игроков, за которыми я следил в детстве. Он был одним из первых теннисистов, с которым я сфотографировался. Я помню, как он тренировался на Rogers Cup, я смотрел за его игрой. Я помню, что он победил Сеппи в Торонто.

Просто сумасшествие, что теперь я с ним работаю и узнал его лучше как человека и тренера. Чувствую, что он очень сильно помог моей игре. Благодаря ему я стал более умным игроком. Он сам был очень умным теннисистом. То, как он занимал позицию на корте, как читал игру, — это просто другой уровень", — приводит слова Шаповалова Tennis Panorama.