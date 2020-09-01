Ноа Рубин: «пузырь» — это чушь! Какой смысл нам оставаться на ночь в отелях?

Американский теннисист Ноа Рубин раскритиковал организацию «пузыря» на Открытом чемпионате США после обнаружения коронавируса у француза Бенуа Пэра.
«Они дают на подпись новые протоколы, новые документы. Это дополнение к первоначальным документам, которые мы должны были подписать. В них говорится, что не будет доступа в определённые зоны, но игроки смогут попасть на арену и тренировочные корты. Они всё равно намерены провести турнир.
Я смотрю на это и думаю: «Вы ничего не собираетесь делать?» Вся проделанная работа, вся та чушь о том, что это «пузырь»… Мы уже понимаем, что это не отличный «пузырь», — приводит слова Рубина Tennis Now.
Ноа также рассказал, почему идея «пузыря» не работает.
«Пузырь» — это чушь! Только персонал, работающий в раздевалках, остаётся с нами в отелях. Есть много людей, которые вечером просто отправляются домой. Там они могут подхватить вирус и вернуться с ним в «пузырь». Например, водители автобуса. Какой смысл нам оставаться на ночь в отелях? Это невероятно», — сказал Рубин.
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