Ноа Рубин: «пузырь» — это чушь! Какой смысл нам оставаться на ночь в отелях?

Американский теннисист Ноа Рубин раскритиковал организацию «пузыря» на Открытом чемпионате США после обнаружения коронавируса у француза Бенуа Пэра.

«Они дают на подпись новые протоколы, новые документы. Это дополнение к первоначальным документам, которые мы должны были подписать. В них говорится, что не будет доступа в определённые зоны, но игроки смогут попасть на арену и тренировочные корты. Они всё равно намерены провести турнир.

Я смотрю на это и думаю: «Вы ничего не собираетесь делать?» Вся проделанная работа, вся та чушь о том, что это «пузырь»… Мы уже понимаем, что это не отличный «пузырь», — приводит слова Рубина Tennis Now.

Ноа также рассказал, почему идея «пузыря» не работает.

«Пузырь» — это чушь! Только персонал, работающий в раздевалках, остаётся с нами в отелях. Есть много людей, которые вечером просто отправляются домой. Там они могут подхватить вирус и вернуться с ним в «пузырь». Например, водители автобуса. Какой смысл нам оставаться на ночь в отелях? Это невероятно», — сказал Рубин.