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Гаспарян победила Пуиг в первом круге US Open, теперь она может сыграть с С. Уильямс

Гаспарян победила Пуиг в первом круге US Open, теперь она может сыграть с С. Уильямс
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Россиянка в стартовом матче на турнире встречалась с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг. Матч закончился со счётом 6:3, 6:7 (0:7), 6:0.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. 117-я ракетка мира Гаспарян выполнила семь эйсов и допустила девять двойных ошибок. Гаспарян реализовала восемь брейк-пойнтов из 14. Её соперница, 91-я ракетка мира, дважды подала навылет и допустила шесть двойных ошибок. Пуиг реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Соперницей Гаспарян станет победитель матча Кристи Анн (США) — Серена Уильямс (США).

Теннисный сезон был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновились в начале августа

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2020, вторник. 19:30 МСК
Маргарита Гаспарян
117
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 0 6
3 		7 7 0
         
Моника Пуиг
91
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
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