Гаспарян победила Пуиг в первом круге US Open, теперь она может сыграть с С. Уильямс

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Россиянка в стартовом матче на турнире встречалась с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг. Матч закончился со счётом 6:3, 6:7 (0:7), 6:0.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. 117-я ракетка мира Гаспарян выполнила семь эйсов и допустила девять двойных ошибок. Гаспарян реализовала восемь брейк-пойнтов из 14. Её соперница, 91-я ракетка мира, дважды подала навылет и допустила шесть двойных ошибок. Пуиг реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Соперницей Гаспарян станет победитель матча Кристи Анн (США) — Серена Уильямс (США).

Теннисный сезон был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновились в начале августа