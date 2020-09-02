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Звонарёва в двух сетах уступила Фернандес и покинула US Open

Звонарёва в двух сетах уступила Фернандес и покинула US Open
Теннис / US Open 2020 0

На восьмом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между россиянкой Верой Звонарёвой и канадской спортсменкой Лейлой Фернандес. Встреча завершилась победой канадки со счётом 6:4; 7:5.

Звонарёва один раз подала навылет, сделала один эйс, две двойные ошибки и выиграла 67 очков. Фернандес сделала два подачи навылет, сделала два эйса и две двойные ошибки, а также выиграла 75 очков. Во втором круге канадская спортсменка сыграет с уроженкой Москвы, представляющей США, Софьей Кенин. Звонарёва покидает турнир. Её высшее достижение на US Open — выход в финал в 2010 году. В решающем матче турнира Звонарёва уступила бельгийке Ким Клейстерс.

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2020, вторник. 23:35 МСК
Вера Звонарёва
178
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Лейла Фернандес
104
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
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