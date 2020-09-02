Россиянка Калинская выиграла в матче первого круга US Open

На девятом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между россиянкой Анной Калинской и представительницей Сербии Ниной Стоянович. Встреча завершилась победой российской теннисистки со счётом 6:4; 6:3.

Анна выиграла 65 очков, сделала 4 эйса и одну двойную ошибку. Стоянович сделала 3 эйса, совершила 3 двойных ошибки и выиграла 57 очков. Во втором круге Анна сыграет с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) — Винус Уильямс (США).