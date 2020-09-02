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Россиянка Калинская выиграла в матче первого круга US Open

Россиянка Калинская выиграла в матче первого круга US Open
Теннис / US Open 2020 0

На девятом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между россиянкой Анной Калинской и представительницей Сербии Ниной Стоянович. Встреча завершилась победой российской теннисистки со счётом 6:4; 6:3.

Анна выиграла 65 очков, сделала 4 эйса и одну двойную ошибку. Стоянович сделала 3 эйса, совершила 3 двойных ошибки и выиграла 57 очков. Во втором круге Анна сыграет с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) — Винус Уильямс (США).

US Open (ж). 1-й круг
02 сентября 2020, среда. 00:30 МСК
Анна Калинская
110
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Нина Стоянович
86
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
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