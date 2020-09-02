Карацев вышел во второй круг в Остраве и на 3-м турнире подряд сыграет с Гулбисом

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира серии «челленджер» в Остраве (Чехия). На старте соревнований он обыграл хозяина кортов Томаша Махача, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

За выход в четвертьфинал Карацев поспорит с Эрнестом Гулбисом из Латвии, посеянным под четвёртым номером. Аслан и Эрнест сыграют друг с другом на третьем турнире подряд.

Ранее Аслан выступил на двух челленджерах в Праге. На первом он дошёл до финала, где проиграл швейцарцу Стэну Вавринку, а на втором завоевал титул. В новом рейтинге ATP Карацев поднялся на 54 позиции и стал 140-й ракеткой мира.

На старте турнира в Остраве поражение потерпел россиянин Роман Сафиуллин.