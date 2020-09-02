Грачёва отыгралась у Младенович со счёта 1:6, 1:5 и вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором матче на турнире Грачёва одержала волевую победу над Кристиной Младенович (30) из Франции — 1:6, 7:6 (7:2), 6:0.



Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. У Варвары 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков. На счету её соперницы 3 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 5 брейков.



Стоит отметить, что в ходе матча россиянка проигрывала со счётом 1:6, 1:5. В восьмом гейме второй партии Младенович имела четыре матчбола, в том числе один тройной. У 20-летней Грачёвой это первый US Open в карьере.



За выход в четвёртый круг турнира «Большого шлема» Грачёва поспорит с теннисисткой из Хорватии Петрой Мартич.



В третий круг US Open пробилась также Александра Саснович из Беларуси, обыгравшая Маркету Вондроушову из Чехии.