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Грачёва отыгралась у Младенович со счёта 1:6, 1:5 и вышла в третий круг US Open

Грачёва отыгралась у Младенович со счёта 1:6, 1:5 и вышла в третий круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором матче на турнире Грачёва одержала волевую победу над Кристиной Младенович (30) из Франции — 1:6, 7:6 (7:2), 6:0.

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. У Варвары 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков. На счету её соперницы 3 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 5 брейков.

Стоит отметить, что в ходе матча россиянка проигрывала со счётом 1:6, 1:5. В восьмом гейме второй партии Младенович имела четыре матчбола, в том числе один тройной. У 20-летней Грачёвой это первый US Open в карьере.

За выход в четвёртый круг турнира «Большого шлема» Грачёва поспорит с теннисисткой из Хорватии Петрой Мартич.

В третий круг US Open пробилась также Александра Саснович из Беларуси, обыгравшая Маркету Вондроушову из Чехии.

US Open (ж). 2-й круг
02 сентября 2020, среда. 18:25 МСК
Кристина Младенович
44
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 0
1 		7 7 6
         
Варвара Грачёва
102
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
US Open (ж). 2-й круг
02 сентября 2020, среда. 18:25 МСК
Маркета Вондроушова
19
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Александра Саснович
106
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
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