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Кристина Младенович: на US Open чудовищные условия. Это кошмар наяву

Кристина Младенович: на US Open чудовищные условия. Это кошмар наяву
Теннис / US Open 2020 0

Французская теннисистка Кристина Младенович раскритиковала условия содержания на US Open. Напомним, в «пузыре» Младенович контактировала с соотечественником Бенуа Пэром перед тем, как один из его тестов на коронавирус дал положительный результат.

«Это кошмар наяву. У меня только одно желание — вновь обрести свободу. Нам приходится за неё бороться. Здесь чудовищные условия, и если бы я знала, что 40-минутная игра в карты с теннисистом, у которого подозревают коронавирус, приведёт к таким последствиям, ноги моей бы не было на этом турнире», — приводит слова Младенович Tennis Head.

Младенович рассказывала, что после контакта с Пэром ей была запрещена любая активность, доступная в «пузыре», помимо участия в матчах.

Кристина Младенович: могу играть, но всё остальное мне запрещено
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