Игроки, контактировавшие с Пэром на US Open не смогут покинуть «пузырь» до конца турнира

Теннисисты, которые контактировали с французом Бенуа Пэром, сдавшим положительный тест на коронавирус, не смогут покинуть пределы «пузыря» US Open до завершения американского мэйджора. Об этом сообщила одна из пострадавших теннисисток Кристина Младенович.



«С Пэром проводили время многие игроки, но никто из представителей других стран и никто из топ-теннисистов перед этим фактом поставлен не был. Очень странная история», — цитирует Младенович L'Equipe.



Состав группы из семи человек был ранее опубликован в СМИ — это сама Младенович, её соотечественники Эдуард Роже-Васслен, Адриан Маннарино, Ришар Гаске, Грегуар Баррер и бельгийки Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр. Из них всех продолжают выступление на турнире лишь Маннарино, Младенович и Бонавентюр. К ним также применяются более строгие правила изоляции. Сообщалось, что они подписали новый протокол ограничений, согласно которому им разрешено только играть и тренироваться на US Open, а всё остальное запрещено.



Интересно, что сам Пэр сможет покинуть Нью-Йорк уже во вторник, 8 сентября. Теннисист сдал отрицательный тест на COVID-19 и планирует выступить на европейских турнирах, в том числе на «Ролан Гаррос».

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