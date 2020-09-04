Серена Уильямс прокомментировала победу над россиянкой Гаспарян на US Open

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала выход в третий круг US Open. Во втором раунде она победила россиянку Маргариту Гаспарян со счётом 6:2, 6:4.

«Чувствую, что каждый день превращается для меня в новое приключение. Это касается как этого турнира, так и года в целом. Я отлично себя чувствую. Чувствую, что двигаюсь в нужном направлении.

Гаспарян здорово играла на приёме. Раньше меня сдерживали ситуации, когда я расстраивалась, но теперь я готова бороться. Чувствую, что мелкие неприятности помогут мне понять, чего не стоит делать в следующий раз. Меня волнует только моя игра. Думаю, из-за давления и всего остального я чувствовала, что должна быть идеальной. Пока я не достигаю идеала, не успокаиваюсь. Это не самый весёлый настрой в карьере и жизни в целом.

Не так важно, если ты проигрываешь 20 очков подряд. Сейчас я чувствую, что всё нормально, я здесь, я счастлива. Я вновь играю в теннис после стольких лет. Так что всё дело во мне и моём менталитете.

Конечно, я обожаю местных болельщиков, но сейчас мы в новой эре, где уже всё электронное. Это в некотором смысле успокаивает", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Следующей соперницей Серены будет соотечественница Слоан Стивенс.

«Она отличная теннисистка, она играет гладко, как Милослав Мечирж в своё время. Кажется, что она не тратит много энергии, а потом бам! Выполняет пять ударов навылет. Она побеждала здесь раньше и обыгрывала меня. Она знает, как играть хорошо. Мне будет нелегко. Я рада, что сегодня провела сложный матч. Это поможет мне подготовиться», — сказала Уильямс.