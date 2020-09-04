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Бонавентюр: я вынуждена остаться в Нью-Йорке до 11 сентября. Это тяжело принять

Бонавентюр: я вынуждена остаться в Нью-Йорке до 11 сентября. Это тяжело принять
Теннис / US Open 2020 0

Бельгийка Исалин Бонавентюр подтвердила, что семь теннисистов, подписавших строгий коронавирусный протокол на Открытом чемпионате США, не смогут покинуть Нью-Йорк до 11 сентября. Речь помимо Бонавентюр идёт о представителях Франции Кристине Младенович, Эдуарде Роже-Васслене, Адриане Маннарино, Ришаре Гаске, Грегуаре Баррере и бельгийке Кирстен Флипкенс. Они контактировали с французом Бенуа Пэром, сдавшим положительный тест на коронавирус,

«Я вынуждена остаться здесь до пятницы, 11 сентября, вместе с моим тренером. Кирстен Флипкенс и другие игроки тоже оказались в такой ситуации. Это тяжело принять. Решение принимает департамент здравоохранения Нью-Йорка. Мне нелегко психологически. Сложно будет готовиться к грунтовому сезону. Нам не повезло, мы ничего не можем поделать», — приводит слова Бонавентюр BFMTV.

US Open завершится 14 сентября.

Игроки, контактировавшие с Пэром на US Open, не смогут покинуть «пузырь» до конца турнира
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