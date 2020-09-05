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Квитова обыграла Пегулу и вышла в 1/8 финала US Open

Квитова обыграла Пегулу и вышла в 1/8 финала US Open
Теннис / US Open 2020 0

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге турнира она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:4, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Квитова совершила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта. На счету американки 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Квитова поспорит с ещё одной американкой Шелби Роджерс.

US Open проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $53 400 000. Действующий победителем турнира является Бьянка Адриеску, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла Серену Уильямс.

US Open (ж). 3-й круг
05 сентября 2020, суббота. 04:20 МСК
Джессика Пегула
63
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Петра Квитова
12
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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