Квитова обыграла Пегулу и вышла в 1/8 финала US Open
Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге турнира она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:4, 6:3.
Соперницы провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Квитова совершила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта. На счету американки 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Квитова поспорит с ещё одной американкой Шелби Роджерс.
US Open проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $53 400 000. Действующий победителем турнира является Бьянка Адриеску, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла Серену Уильямс.
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