Циципас отреагировал на поражение от Чорича в пятисетовом противостоянии

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на своё поражение в третьем круге Открытого чемпионата США с 32-й ракеткой мира Борном Чоричем со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7).
«Это, наверное, самое грустное и одновременно смешное событие, которое когда-либо происходило в моей карьере!» — написал Циципас в своём «твиттере».
Отметим, по ходу четвёртого сета Циципас вёл со счётом 5:1, но упустил преимущество и позволил Чоричу сравнять счёт. В заключительном сете хорват смог вырвать победу на тай-брейке. Продолжительность матча составила 4 часа 32 минуты.
За выход в четвертьфинал турнира Чорич сыграет с британцем Джорданом Томпсоном, который в своём матче третьего круга обыграл Михаила Кукушкина.
Открытый чемпионат США продлится до 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
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