Кенин обыграла Жабер и вышла в четвёртый круг US Open

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между представительницей США Софьей Кенин и Онс Жабер из Туниса. Встреча завершилась победой Кенин со счётом 7:6; 6:3.

Уроженка Москвы Кенин выиграла 88 очков и и реализовала 3 брейк-поинта из 7. Жабер сделала 10 эйсов, выиграла 74 очка и реализовала 2 из 5 брейк-поинта. В четвёртом круге Софья Кенин сыграет с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.

Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).