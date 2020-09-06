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Кенин обыграла Жабер и вышла в четвёртый круг US Open

Кенин обыграла Жабер и вышла в четвёртый круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между представительницей США Софьей Кенин и Онс Жабер из Туниса. Встреча завершилась победой Кенин со счётом 7:6; 6:3.

Уроженка Москвы Кенин выиграла 88 очков и и реализовала 3 брейк-поинта из 7. Жабер сделала 10 эйсов, выиграла 74 очка и реализовала 2 из 5 брейк-поинта. В четвёртом круге Софья Кенин сыграет с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.

Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).

US Open (ж). 3-й круг
06 сентября 2020, воскресенье. 03:35 МСК
Онс Жабер
31
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3  
7 7 		6  
         
Софья Кенин
4
США
Софья Кенин
С. Кенин
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