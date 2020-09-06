Кристина Младенович отреагировала на недопуск к участию в парном US Open

Французская теннисистка Кристина Младенович в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» отреагировала на недопуск к участию в матчах парного разряда US Open.
Младенович выложила совместную фотографию с напарницей Тимей Бабош.
Пара была снята с турнира из-за ужесточённых мер безопасности в Нью-Йорке. Так, медики потребовали, чтобы люди, длительное время контактировавшие с заразившимися коронавирусом, были помещены на длительную самоизоляцию.
Младенович контактировала с Бенуа Пэром, у которого был обнаружен коронавиус. Примечательно, что накануне организаторы едва не заставили француза Адриана Маннарино отказаться от матча третьего круга US Open с Александром Зверевым. Сообщалось также, что врачи не разрешали французу играть из-за контактов с Пэром.
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