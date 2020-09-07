Корретха — об инциденте с Джоковичем: один сантиметр может изменить историю тенниса

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха отреагировал на дисквалификацию серба Новака Джоковича в матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Первая ракетка мира был наказан за попадание мячом в линейного судью.

«Я потрясён, как и другие. Это было абсолютно неожиданно. Просто потрясающе, как один сантиметр может изменить не только один матч, но и всё будущее спорта, а также историю тенниса. После проигрыша нескольких важных очков Новак потерял концентрацию. До этого он выбил один мяч на трибуны, это было опасно, если бы кто-то там сидел.

Джокович не контролировал свои эмоции. После проигранного гейма на своей подаче он не смог сдержаться. К сожалению, он попал в линейного судью. По правилам его следовало дисквалифицировать. У них не было выбора, жаль.

Надеюсь, с этой женщиной всё в порядке. Очень жаль, что матч закончился вот так. У Новака была прекрасная возможность, но нужно уметь справляться с эмоциями на корте. Это большой урок для детей и всех в туре. Нужно быть осторожным на корте, иначе можешь кому-то навредить.

Пабло был сосредоточен на игре, это его жизнь. Он справлялся отлично. Теперь он в четвертьфинале. Конечно, мы будем вечно обсуждать этот эпизод с Джоковичем. Но сейчас Пабло нужно сосредоточиться на следующем сопернике. У него невероятный шанс попасть в полуфинал. У него будет ещё один сложный соперник. Но и Джокович был сильным оппонентом. Пабло прошёл дальше не так, как хотелось бы", — цитирует Корретху Eurosport.

Следующим соперником Карреньо-Бусты будет канадец Денис Шаповалов.