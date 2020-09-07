«Лайнсвумен упала, словно в неё попали из базуки». Президент Польши лайкнул пост о Новаке

Президент Польши Анджей Дуда в своём «твиттере» поставил лайк сообщению журналиста Рафаля Фракевича о дисквалификации серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» был наказан за то, что в конце первого сета матча четвёртого круга с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой попал мячом в судью на линии.

«Джокович был дисквалифицирован за случайное попадание в женщину, которая театрально упала, словно в неё попали из базуки. Сегодня я ничего глупее не увижу. Этот мир сошёл с ума», — написал Фракевич.

Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на Открытом чемпионате США, а также все призовые, заработанные на турнире.

Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды