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Чорич — об инциденте с Джоковичем: на 5 сантиметров левее — и ничего бы не было

Чорич — об инциденте с Джоковичем: на 5 сантиметров левее — и ничего бы не было
Теннис / US Open 2020 0

Хорватский теннисист Борна Чорич, пробившийся в четвертьфинал Открытого чемпионата США, прокомментировал решение о дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича. 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» был наказан за попадание мячом в линейного судью в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Я не видел, что произошло, потому что в это время мне разминали плечо. Затем тренер вошёл в комнату и рассказал о случившемся. Я отправился в ложу, чтобы посмотреть на это. Конечно, это несчастный случай. Очень, очень большое невезение. Если бы Новак попал на пять сантиметров левее, то ничего бы не было. Мне его жаль. В то же время таковы правила. Думаю, его нужно было дисквалифицировать. Больше добавить нечего. Повторюсь, мне жаль его. Он мой друг. Никто не рад, что так случилось», — цитирует Чорича официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Борна сыграет с немцем Александром Зверевым.

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