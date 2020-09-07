Нисикори сыграет с Кецмановичем, Пелья — с Нисиокой на старте турнира в Кицбюэле

Состоялась жеребьёвка турнира ATP в Кицбюэле (Австрия). Первый номер посева итальянец Фабио Фоньини, а также аргентинец Диего Шварцман (2), серб Душан Лайович (3) и грузин Николоз Басилашвили (4) стартуют со второго раунда.

Поляк Хуберт Хуркач (5) в первом круге сыграет с португальцем Жоау Соузой, японец Кей Нисикори (6) — с сербом Миомиром Кецмановичем, аргентинец Гидо Пелья (7) — с японцем Йосихито Нисиокой, испанец Альберт Рамос-Виньолас (8) — с победителем квалификации.

Ранее в заявку турнира в Кицбюэле были включены россиянин Андрей Рублёв, австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и канадец Феликс Оже-Альяссим, однако они участия в соревнованиях не примут, так как продолжают борьбу на Открытом чемпионате США.

Турнир в Кицбюэле пройдёт с 8 по 13 сентября.