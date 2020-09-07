Александр Зверев — о US Open: теперь будет интересно

Немецкий теннисист Александр Зверев, впервые пробившийся в четвертьфинал Открытого чемпионата США, поделился ожиданиями от решающих стадий турнира. В основной сетке у мужчин не осталось ни одного игрока, ранее завоёвывавшего титул на мэйджорах.
«На турнире „Большого шлема“ будет новый чемпион. Это всё, что я сейчас знаю. Чемпионов уже в сетке не осталось. Турнир выиграет кто-то из молодых ребят. Если считать и Доминика Тима молодым, то и у него шансы на победу будут.
Теперь будет интересно. Пришло время, когда всё становится по-настоящему интересным. Я знаю, кто остался в сетке. Я знаю, с кем могу сыграть. Знаю, кто на кого может выйти. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.
В четвертьфинале Александр сыграет с хорватом Борной Чоричем.
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