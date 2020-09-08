Андрей Рублёв рассказал, как ему удалось одержать волевую победу над Маттео Берреттини

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге он одолел итальянца Маттео Берреттини со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

«Надеюсь, я стал сильнее по сравнению с предыдущим выходом в четвертьфинал US Open. Надеюсь, сейчас я более сильный игрок в психологическом и физическом плане. Я прибавил за последние три года. Я очень рад второму выходу в четвертьфинал US Open.

Наша встреча в прошлом году? Я помню, как здорово Берреттини начал играть. Он выполнял очень мощные удары. Диктовал условия на корте. В прошлом году вместо того, чтобы принять это, я жаловался, нервничал. Я думал: если он так хорошо играет, почему я не могу? Затем я понял, что вместо таких размышлений мне стоит просто играть. Но на тот момент Маттео уже вёл 2:0 по сетам и был ещё более уверен в себе. В итоге, кажется, у нас был лишь один сет прекрасного уровня — он выиграл 7:6.

Сегодня он отлично начал матч, играл агрессивно. Он диктовал условия в первом сете. Когда я проиграл первый сет, то сказал себе, что нужно продолжать бороться. Если он лучше сегодня, то так тому и быть, но я буду бороться за каждый мяч. В итоге у меня появился шанс, я сумел сделать брейк и перевернул ход встречи. Я заиграл лучше. Маттео же начал ощущать скованность", — цитирует Рублёва официальный сайт турнира.