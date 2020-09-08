Медведев: Рублёв — один из лучших теннисистов в мире. У нас с ним никогда не было проблем

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале US Open.

«Когда нам было 9-10 лет, у меня было не так много сильных сторон, чтобы побеждать его. Иногда у меня вообще не было никакого оружия. На тренировках я всегда старался играть агрессивно, выходить к сетке. Во время игры я начинаю делать это, но уступаю 0:3, а матч идёт до 4. Тогда я говорю себе: нет, лучше вернуться к „свечкам“. Я всегда ненавидел проигрывать. Может быть, в детстве лучше было бы адаптироваться к игровому плану соперника. Но в то же время всегда хорошо, когда ты жаждешь победить. Думаю, у меня хороший менталитет победителя.

Андрей многому научился. Он всегда выполнял сумасшедшие удары, пробивал навылет. Но раньше он не был стабилен, что сказывалось на рейтинге и результатах. В теннисе всё просто. Он добился большого прогресса. Думаю, Андрей что-то изменил в своём подходе. Сейчас он один из лучших теннисистов в мире. Скоро будет в топ-10. Я очень рад за него. Надеюсь, у нас будет хороший матч.

У нас с ним никогда не было проблем на корте, мы не злились друг на друга. Думаю, мы уважаем друг друга на корте и за его пределами. Всегда нелегко играть с другом. Это происходит неосознанно. Ты готовишься к игре, стараешься победить. Но подсознательно понимаешь, что это твой друг с 8 лет, ты его знаешь уже 16 лет. Такие психологические моменты есть, но ты стараешься от них избавиться", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.