Фрэнсис Тиафо во время игры показал Даниилу Медведеву неприличный жест
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, разгромно проигравший россиянину Даниилу Медведеву в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6 1:6, 0:6, во время игры показал сопернику неприличный жест. В первой партии в одном из розыгрышей американец направил мяч точно в сторону Даниила, но тому удалось перебросить Фрэнсиса «свечой». Отходя от сетки, Тиафо повернулся к россиянину спиной и поднял вверх средний палец.
За выход в полуфинал соревнований в Нью-Йорке Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым. В минувшем розыгрыше US Open Даниил дошёл до финала, где в пяти партиях проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю. В этом году уроженец Манакора отказался от защиты титула.
US Open 2020 года завершится 14 сентября.
На US Open – первый русский четвертьфинал! Даниил Медведев vs Андрей Рублёв
Такого ещё не было на Открытом чемпионате США! Два россиянина разыграют между собой путёвку в полуфинал.
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