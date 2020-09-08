Фрэнсис Тиафо во время игры показал Даниилу Медведеву неприличный жест

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, разгромно проигравший россиянину Даниилу Медведеву в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6 1:6, 0:6, во время игры показал сопернику неприличный жест. В первой партии в одном из розыгрышей американец направил мяч точно в сторону Даниила, но тому удалось перебросить Фрэнсиса «свечой». Отходя от сетки, Тиафо повернулся к россиянину спиной и поднял вверх средний палец.

За выход в полуфинал соревнований в Нью-Йорке Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым. В минувшем розыгрыше US Open Даниил дошёл до финала, где в пяти партиях проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю. В этом году уроженец Манакора отказался от защиты титула.

US Open 2020 года завершится 14 сентября.