Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведев — Рублёв в четвертьфинале US Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале US Open.
«Если Рублёв навяжет свою быструю игру, то он может выиграть. Но Медведев делает непробиваемую стенку и хорошо ногами держит корт. Для меня Медведев является фаворитом, у него больше шансов. А вообще, буду доволен тем, что в полуфинале точно будет один русский игрок. Также хочется увидеть русского игрока и в финале.
Идеальный финал — это Джокович против Медведева. Было бы просто украшением турнира. И так потеряли многих из-за коронавируса, теперь и Джоковича нет. Турнир совсем обеднел. Конечно, есть Доминик Тим, Шаповалов. Но когда выступают Вавринка, Надаль, Джокович, сразу поднимается уровень турнира», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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