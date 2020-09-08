Камельзон: сейчас US Open — на 50% российский турнир. Зверев и Шаповалов — исконно русские

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США, в котором сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а также оценил развитие тенниса в стране.

«Шансы и у Рублёва, и у Медведева равны. Турнир получился особенным и нестандартным. Доминик Тим становится фаворитом в четвертьфинале. Также сейчас US Open является на 50 процентов российским турниром: Зверев и Шаповалов — исконно русские теннисисты, хотя один играет за Канаду, а другой — за Германию.

Теннис в России находится на правильном уровне. А мужской теннис работает на пользу России, что нельзя сказать о женском: из 11 игроков никто не показал никакого результата. Федерации тенниса стоит задуматься над этим", — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.