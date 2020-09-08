Звонарёва и Зигемунд вышли в финал парного US Open, обыграв Блинкову и Кудерметову

Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче спортсменки обыграли россиянок Веронику Кудмерметову и Анну Блинкову со счётом 5:7, 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. Звонарёва и Зигемунд 5 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Блинковой и Кудерметовой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В финале турнира Звонарёва и Зигемунд встретятся с победительницами пары Айша Мухаммад/Тэйлор Таунсенд — Николь Меликар/Сюй Ифань.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.