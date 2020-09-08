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Звонарёва и Зигемунд вышли в финал парного US Open, обыграв Блинкову и Кудерметову

Звонарёва и Зигемунд вышли в финал парного US Open, обыграв Блинкову и Кудерметову
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче спортсменки обыграли россиянок Веронику Кудмерметову и Анну Блинкову со счётом 5:7, 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. Звонарёва и Зигемунд 5 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Блинковой и Кудерметовой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В финале турнира Звонарёва и Зигемунд встретятся с победительницами пары Айша Мухаммад/Тэйлор Таунсенд — Николь Меликар/Сюй Ифань.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.

US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
08 сентября 2020, вторник. 19:10 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
А. Блинкова В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 5
5 		6 7
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
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