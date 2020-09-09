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Зверев обыграл Чорича и стал первым полуфиналистом US Open

Зверев обыграл Чорича и стал первым полуфиналистом US Open
Теннис / US Open 2020 0

Немец Александр Зверев со счётом 1:6, 7:6, 7:6, 6:3 обыграл хорвата Борну Чорича в четвертьфинальном матче US Open.

Продолжительность встречи составила 3 часа 29 минут. Зверев 18 раз подал навылет, совершил 12 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Чорича 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

В полуфинале турнира Зверев встретится с победителем пары Пабло Карреньо-Буста — Денис Шаповалов. В четвёртом круге немец со счётом 6:2, 6:2, 6:1 обыграл Алехандро Давидовича Фокину, Чорич со счётом 7:5, 6:1, 6:3 одолел Джордана Томпсона.

Открытый чемпионат США продлится до 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула.

US Open (м). 1/4 финала
08 сентября 2020, вторник. 20:50 МСК
Борна Чорич
32
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 1 3  
1 		7 7 7 7 6  
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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