Экс 6-я ракетка мира об инциденте с Джоковичем: Федерера бы за такое не дисквалифицировали
Никола Пилич, бывший тренер Новака Джоковича, прокомментировал решение о дисквалификации серба на Открытом чемпионате США. Первая ракетка мира был наказан в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой за попадание мячом в линейного судью.
«По моему мнению, Новак Джокович случайно попал мячом в судью. Думаю, его следовало наказать, отдав сопернику один гейм. Неправильно дисквалифицировать первую ракетку мира из-за такой ситуации. Уверен, что судья немного переигрывала. Не думаю, что ей было больно. Думаете Федерера дисквалифицировали бы за такое? Ни в коем случае. В этом решении заметна тенденция», — цитирует Пилича Tennis World USA.
Пилич — победитель US Open 1970 года в парном разряде, бывшая шестая ракетка мира.
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