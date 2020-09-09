Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Статьи /

Болельщики Новака Джоковича угрожают судье, в которую он попал мячом на US Open

Болельщики Новака Джоковича угрожают судье
Александр Говоров
«Ад не так страшен, как гнев фанатов». Пострадавшей от Джоковича судье угрожают расправой
На бедную женщину набросились тысячи болельщиков. Некоторые даже позволили себе посмеяться над смертью её сына.
Теннис / US Open 2020 0

Инцидент с дисквалификацией Новака Джоковича на Открытом чемпионате США по теннису стал одним из главных спортивных событий 2020 года. Серб случайно попал мячом в судью по имени Лора Кларк и был изгнан с турнира. На следующий день Лора проснулась и обнаружила сотни гневных сообщений в своих социальных сетях, среди которых были и прямые угрозы.

Ещё через день число сообщений пошло на тысячи. Болельщики издевались даже над сыном судьи, который трагически погиб в 2008 году. Джоковичу даже пришлось написать большое обращение к своим фанатам с просьбой остановить эту травлю.

«А сколько раз Серене прощали скандалы?» Джоковича защищают после инцидента с судьёй
Даже главный судья US Open признал эпизод неоднозначным.

«Сколько тебе лет, бабуля?»

Сербская пресса нашла инстаграм-аккаунт Лоры Кларк и тем самым открыла ящик Пандоры. Лора завела страничку в 2011 году, и фанаты оставили злобные комментарии к каждому посту, который был опубликован за последние девять лет. Многие сообщения были на сербском языке, но и на английском угроз хватало с лихвой. От некоторых из них становится не по себе.

«Надеюсь, ты сгниёшь в аду за это. Хотя ад не так страшен, как разгневанные фанаты Джоковича! Будь уверена, что однажды карма настигнет тебя. Из-за тебя с US Open дисквалифицировали лучшего теннисиста. Новак, надеюсь, ты понимаешь, что она притворялась? Сколько тебе лет, бабуля? 13? Ты будто делаешь вид, что у тебя болит голова, чтобы не идти в школу».

«Круто, что ты осталась жива. Как себя чувствуешь после того, как тебя коснулся теннисный мячик? Я думал, что тебя уже давно кремировали».

«Ты скоро присоединишься к своему сыну»

В семье Кларк 12 лет назад произошло трагическое событие. Сын Лоры Джош ехал на велосипеде, попал в аварию и скончался в возрасте 25 лет. У судьи одна из фотографий в Инстаграме посвящена сыну, но даже трагедия не остановила людей от того, чтобы позлорадствовать.

«Не волнуйся, ты скоро присоединишься к своему сыну».

«Ха-ха-ха. Да-да-да!»

«Алкоголичка, тебе не место в спорте»

Ещё больше внимания фанатов Джоковича привлекло большое количество фотографий Лоры с алкоголем. Оказывается, Кларк выступала промоутером винной компании, чему и посвящала публикации в социальных сетях. Фанатов Новака это, конечно, мало заботило, хотя стоит признать, что фотографий с бокалами у лайнсвумен действительно много.

«Ты можешь вливать в себя литры алкоголя, но не можешь выдержать удар теннисного мяча? Плохая актёрская игра».

«Алкоголичка, тебе не место в спорте. Твоя карьера судьи должна закончиться здесь и сейчас».

«Когда твоя работа судьёй подойдёт в концу, ты точно уйдёшь в актрисы, старая пьяница».

Джокович пришёл на помощь

Спасать ситуацию пришлось первой ракетке мира. Джокович опубликовал большое обращение к своим болельщикам, как только узнал о травле, которую они устроили пострадавшей судьей.

«Благодарю всех вас за положительные сообщения. Пожалуйста, помните, что судья, вчера получившая удар мячом, тоже нуждается в нашей общей поддержке. Её вины нет абсолютно ни в чём. Я настаиваю на том, чтобы вы проявили к ней заботу и поддержали её. Такие моменты делают всех нас сильнее и лучше. Посылаю вам мою горячую любовь. Европа, жди, я уже лечу».

Лора пока публично никак не отреагировала на угрозы в свой адрес, зато стало известно, что её здоровью ничего не угрожает и она может вернуться к работе уже на этом US Open. Так что её потенциальный камбэк может стать дополнительной интригой на Открытом чемпионате США.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Al Bello/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Новак Джокович US Open •••
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020